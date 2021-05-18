Пресс-атташе «Спартака»: Договоренность с «Фейеноордом» по Тилю есть, но документы еще не подписаны

Пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин прокомментировал появившуюся новость о том, что атакующий полузащитник команды Гус Тиль свой следующий сезоне проведет в аренде в «Фейеноорде».

Ранее стало известно, что московский клуб продлит контракт с 23-летним нидерландцем перед тем, как отправить его в очередную аренду. Нынешний сезон он проводит во «Фрайбурге», проведя семь матчей за немецкую команду.

– Договоренность с «Фейеноордом» по аренде Тиля есть, но документы не подписаны, – цитирует Кулемина «Матч ТВ».

Тиль перешел в «Спартак» в августе 2019 года из «АЗ Алкмара» за 16 миллионов евро. За красно-белых он отыграл 24 встречи, забил два гола и отдал три ассиста.