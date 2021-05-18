Александр Бородюк: Денисов меня послал перед Евро-2008? Совсем заврался!

Экс-тренер сборной России Александр Бородюк опроверг слова бывшего футболиста «Зенита», «Динамо» и «Локомотива» Игоря Денисова о том, что игрок послал его в 2008 году, не получив вызов в национальную команду.

«Этот паренек совсем заврался! Я прекрасно помню тот разговор. Я сказал: «Мы тебя вызываем в сборную». Он ответил: «Я не приеду». Спросил: «Почему?» А он: «Просто не приеду». Спустя неделю Денисов появился. Ни слова не произнес, голову вниз опустил, за него говорил агент, который просил, чтобы его взяли в сборную. Но у нас было твердое решение по этому поводу. Результат показал, что мы поступили правильно, что не взяли его на Евро-2008», – приводит слова Бородюка Sport24.

Ранее Денисов на ютуб-канале «Сычев подкаст и Денис Казанский» рассказал, что несмотря на хорошо проведенный сезон в 2007 году не попал в список кандидатов в сборную. Футболист признался, что после победы в финале Кубка УЕФА-2008 выпивал в аэропорту с Радимовым, когда ему позвонил Бородюк. Как рассказал Денисов, он ответил тренеру «очень жестко», послав «не только его, а в совокупности всех и вся».