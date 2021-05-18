СМИ: «Спартак» планирует продать Мелкадзе

Нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе покинет московский клуб в летнее межсезонье.

По информации Sport24, руководство красно-белых собирается продать 24-летнего россиянина в другую команду. При этом сообщается, что столичная команда исключает вариант с арендой футболиста.

В сезоне-2020/21 форварда арендовал «Ахмат» – на счету игрока 24 матча, три гола и два ассиста. Ранее он находился в аренде в «Тамбове».

За «Спартак» Мелкадзе провел 22 встречи, не отличившись голевыми действиями.