Олич будет работать в сборной Хорватии на чемпионате Европы

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич пополнит тренерский штаб сборной Хорватии во время матчей Евро-2020, сообщает РИА «Новости».

Напомним, наставник хорватской сборной Златко Далич накануне заявил, что хотел бы видеть Олича в качестве своего ассистента на чемпионате Европы. Руководство красно-синих решило не препятствовать бывшему игроку ЦСКА, а ныне наставнику армейской команды в этом вопросе.

Чемпионат Старого Света состоится с 11 июня по 11 июля.

Хорватия попала в группу D, где проведет матчи со сборными Чехии, Шотландии и Англии.