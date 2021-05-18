Аленичев не включил Дзюбу в тройку лучших игроков РПЛ

Экс-полузащитник сборной России по футболу Дмитрий Аленичев назвал топ-3 лучших по его мнению футболистов российской премьер-лиги.

На первое место бывший наставник «Спартака» поставил армейца Николу Влашича, на второе – Хвичу Кварацхелию из казанского «Рубина», на третье – еще одного представителя ЦСКА Марио Фернандеса.

«Натурализованный бразилец стабильно выступает на высоком уровне на протяжении девяти сезонов, Промес, если будет играть также, как в последних матчах, тоже попадет в топ-3. Лучший вратарь? Конечно, Акинфеев», – цитирует Аленичева RT со ссылкой на программу «СмолТок».

Как отмечается в источнике, в список не попал капитан сборной России по футболу Артем Дзюба, ставший по итогам сезона лучшим бомбардиром РПЛ.