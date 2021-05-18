Дортмундская «Боруссия» готова заплатить 25 миллионов евро за полузащитника «Лилля» Иконе

Фланговый полузащитник «Лилля» Жонатан Иконе может продолжить свою карьеру в чемпионате Германии.

Согласно информации France Football, руководство дортмундской Боруссии рассматривает 23-летнего француза в качестве потенциальной замены Джейдону Санчо, который этим летом может перейти в «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что немецкий клуб планирует выделить на трансфер хавбека «догов» 25 миллионов евро.

Иконе перешел в «Лилль» в июле 2018 года из «ПСЖ» за пять миллионов евро. В нынешнем сезоне он отыграл 47 матчей, забил семь голов и отдал семь ассистов. Контракт полузащитника с французской командой истекает в конце июня 2023-го.