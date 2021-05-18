Александр Кержаков – после ухода из «Томи»: Пока ничего не могу сказать конкретного по предложениям

Бывший главный тренер «Томи» Александр Кержаков рассказал о своих дальнейших планах в карьере.

18 мая стало известно об уходе 38-летнего специалиста из томского клуба.

– Пока ничего не могу сказать конкретного по предложениям. Не хочется обсуждать слухи. Продолжу ли я работу тренером? Конечно! Я выбрал свой путь и иду по нему. Мне хочется развиваться в этой профессии. Она мне очень нравится, – приводит слова Кержакова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Кержаков возглавил клуб из Томска в сентябре 2020 года. Под его руководством команда приняла участие в 28 матчах, одержала десять побед, шесть раз сыграла вничью и потерпела 12 поражений.

По итогам нынешнего сезона «Томь» вылетела из ФНЛ, заняв 18-е место в турнирной таблице с 41 очком.