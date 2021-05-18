«Ротор» попросил КДК оценить правомерность переноса матча «Уфа» – «Арсенал»

«Ротор» обратился в контрольно-дисциплинарный комитет РФС с просьбой дать оценку правомерности переноса матча 30-го тура чемпионата России «Уфа» – «Арсенал» (2:1) с учетом положений пункта 6.7 регламента РПЛ, сообщает Sport24.

Также волгоградский клуб просит рассмотреть действия официальных лиц матча, которые осуществляли замеры температуры и принимали решение о переносе.

Ранее болельщики «Ротора» обратились к президенту РФС Александру Дюкову с просьбой разобраться в ситуации, наказать виновных, из-за которых произошло грубейшее нарушение спортивных принципов.

Напомним, что из-за того, что встреча «Уфы» и «Арсенала» началась позже, тульская команда уже знала, что не вылетит из РПЛ, а «Уфа» была в курсе, что ей достаточно сыграть вничью для выполнения аналогичной задачи.

«Ротор» покинул лигу, заняв 15-е место в турнирной таблице, имея в активе 22 очка.