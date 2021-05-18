Карвальо отреагировал на то, что молодой защитник ЦСКА не знает его фамилии

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо прокомментировал тот факт, что, по словам Игоря Акинфеева, 18-летний защитник Вадим Карпов не знает его и Вагнера.

«Сколько ему лет? Он, наверное, только родился, когда я играл за армейцев. Так что этот парень и не должен знать, кто такой Карвальо. Важно, чтобы он знал историю клуба, а не отдельных его представителей», – цитирует Карвальо Sport24.

Напомним, бразильский хавбек в составе красно-синих становился двукратным чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА. В 2005 году он оказался первым иностранным игроком, признанным футболистом года в России по версиям еженедельника «Футбол» и газета «Спорт-Экспресс». В октябре 2016 года Карвальо объявил о завершении карьеры.