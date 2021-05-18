«Ювентус» представил новую домашнюю форму (фото)

«Ювентус» на своем официальном сайте представил новую домашнюю форму, в которой «Старая синьора» будет выступать в сезоне-2021/22.

Белые и черные полосы на футболках выполнены в классическом стиле. Таким образом туринский клуб отмечает десятилетний юбилей своего нынешнего стадиона «Альянц Стэдиум».

Впервые в новой форме «Ювентус» сыграет в финале Кубка Италии против «Аталанты». Игра состоится завтра, 19 мая, на стадионе «Мапеи» в Реджо-Эмилии. Начало в 22:00 по московскому времени.