Источник: Аллегри может подписать двухлетний контракт с «Реалом»

Бывший наставник туринского «Ювентуса» может подписать двухлетний контракт с «Реалом» с зарплатой 10 миллионов евро в год, сообщает La Gazetta dello Sport.

По данным источника, в качестве возможного наставника «королевского клуба» рассматриваются также Йоахим Лев, который покинет сборную Германии после чемпионата Европы, и Рауль, возглавляющий резервный состав «Реала».

Ранее Goal сообщил, что 48-летний Зидан намерен уйти из клуба по окончании сезона, объяснив свое решение усталостью в физическом и моральном плане.

На данный момент мадридский клуб занимает второе место в чемпионате Испании, имея в копилке 81 очко. Лидирует «Атлетико» (83), на третьей позиции – «Барселона» (76).