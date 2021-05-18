«Ротор» не обращался в КДК по поводу задержки начала матча «Уфа» – «Арсенал»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Ротор» не обращался в КДК по поводу задержки начала матча 30-го тура чемпионата России «Уфа» – «Арсенал».

«Я не видел обращение «Ротора». К нам никто по этому вопросу не обращался», – цитирует Григорьянца «Спорт-Экспресс».

Напомним, что, хотя все матчи заключительного тура должны были начаться одновременно, начало матча «Уфа» – «Арсенал» перенесли на два часа из-за жары. Игра в столице Республике Башкортостан стартовала уже после того, как в Казани завершилась встреча «Рубин» – «Ротор» (1:1). «Уфа» обыграла гостей из Тулы со счетом 2:1, и этот результат отправил волгоградский клуб в ФНЛ.