«Ливерпуль» заинтересован в подписании полузащитника «Спортинга» Гонсалвеша

Атакующий полузащитник «Спортинга» Педро Гонсалвеш может стать игроком одного из клубов чемпионата Англии.

Как сообщает Record, в услугах 22-летнего португальца заинтересован «Ливерпуль», рассматривающий футболиста в качестве усиления своей средней линии в преддверии нового сезона. Пока неизвестно, готовы ли лиссабонцы продать своего главного лидера этим летом.

Гонсалвеш перешел в «Спортинг» в августе 2020 года, подписав пятилетний контракт. Стоимость его трансфера из «Фамаликана» составила шесть с половиной миллионов евро. В сезоне-2020/21 хавбек отличился 20 забитыми мячами и пятью ассистами в 36 матчах.

Портал Transfermark оценивает игрока в 15 миллионов евро.