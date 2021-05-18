Источник: Четыре клуба РПЛ заинтересованы в трансфере Мелкадзе

Нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе близок к тому, чтобы покинуть московскую команду летом 2021 года.

Как утверждает «Спорт-Экспресс», 24-летнего россиянина хотят приобрести «Арсенал», «Ростов», «Урал», а также «Нижний Новгород», недавно ставший участником РПЛ сезона-2021/22.

Ранее сообщалось, что руководство красно-белых готово к продаже своего футболиста в ближайшее трансферное окно.

Мелкадзе провел нынешний сезон в аренде в «Ахмате» – на его счету 24 проведенных встречи, в которых он забил три гола и сделал два ассиста.

За «Спартак» нападающий отыграл 22 матча, не отличившись голевыми действиями.