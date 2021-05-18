В «Роторе» подтвердили, что уже отправили в КДК РФС обращение по поводу матча «Уфа» – «Арсенал»

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский заявил, что волгоградский клуб уже отправил в Контрольно-дисциплинарный комитет РФС просьбу рассмотреть правомочность задержки начала матча «Уфа» – «Арсенал».

Хотя все встречи заключительного тура чемпионата России в воскресенье, 16 мая, должны были стартовать одновременно, игра в Уфе началась с опозданием на два часа уже после завершения матча в Казани «Рубин» – «Ротор» (1:1).

«Мы уже обратились в Контрольно-дисциплинарный комитет РФС по ситуации с переносом матча «Уфа» – «Арсенал», отправили письмо. Но пока нет понимания, когда состоится заседание», – сообщил Рекечинский в интервью для Sport24.ru

Ранее глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц заявил, что «Ротор» не обращался в КДК.

«Уфа» победила «Арсенал» со счетом 2:1 и спаслась от вылета. «Ротор» занял предпоследнее 15-е место и следующий сезон должен провести в ФНЛ.