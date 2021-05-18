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18 мая 13:16
автор: Виктор Шарафудинов

Борис Ротенберг: Заболотный ушел в ЦСКА, остальные лидеры остаются в «Сочи»

В минувшем сезоне нападающий сборной России забил за сочинскую команду девять голов в 27 матчах РПЛ.

Владелец ФК «Сочи» Борис Ротенберг сообщил, что Антон Заболотный продолжит карьеру в московском ЦСКА.

«Антон Заболотный ушел из «Сочи», желаю ему удачи в ЦСКА. Остальные лидеры остаются в клубе», – рассказал Ротенберг в интервью для «РИА Новости».

Антон перешел в «Сочи» из «Зенита» в августе 2019-го в качестве свободного агента. Его контракт с сочинским клубом был рассчитан до 30 июня нынешнего года. В 30 матчах минувшего сезона 29-летний форвард сборной России с учетом выступлений в Кубке России забил десять голов и сделал пять результативных передач.

Стоит отметить, что Заболотный воспитанник школы ЦСКА, но за главную команду армейцев с 2008 по 2012 годы так и не провел ни одного официального матча. В январе 2013-го Антон покинул московский клуб и стал игроком «Уфы».

источник: «РИА Новости»
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