Борис Ротенберг: Заболотный ушел в ЦСКА, остальные лидеры остаются в «Сочи»

Владелец ФК «Сочи» Борис Ротенберг сообщил, что Антон Заболотный продолжит карьеру в московском ЦСКА.

«Антон Заболотный ушел из «Сочи», желаю ему удачи в ЦСКА. Остальные лидеры остаются в клубе», – рассказал Ротенберг в интервью для «РИА Новости».

Антон перешел в «Сочи» из «Зенита» в августе 2019-го в качестве свободного агента. Его контракт с сочинским клубом был рассчитан до 30 июня нынешнего года. В 30 матчах минувшего сезона 29-летний форвард сборной России с учетом выступлений в Кубке России забил десять голов и сделал пять результативных передач.

Стоит отметить, что Заболотный воспитанник школы ЦСКА, но за главную команду армейцев с 2008 по 2012 годы так и не провел ни одного официального матча. В январе 2013-го Антон покинул московский клуб и стал игроком «Уфы».