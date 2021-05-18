Дмитрий Песков: Россия может только мечтать дойти до финала Евро

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал мнение о перспективах сборной России дойти до финала Евро-2020.

«Конечно, мы могли бы только мечтать об этом, что мы и делаем», – приводит слова представителя Кремля ТАСС.

Напомним, матчи чемпионата Европы примут Санкт-Петербург, Лондон, Рим, Мюнхен, Амстердам, Будапешт, Баку, Бухарест, Глазго, Копенгаген и Севилья. В Северной столице России состоятся шесть игр группового этапа турнира и один четвертьфинальный поединок.

Добавим, что команда Станислава Черчесова на групповом этапе сыграет в Санкт-Петербурге с бельгийцами (12 июня) и финнами (16 июня), а 21 июня сразится в Копенгагене с датчанами.