Официально: Рондон покинул состав ЦСКА

Нападающий ЦСКА Саломон Рондон покинул состав московского клуба, сообщает RT с ссылкой на клубную пресс-службу армейцев.

По информации источника, 31-летний венесуэлец вернется в состав китайского «Далянь Ифан».

– Желаем Саломону успехов в дальнейшей карьере! – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Напомним, что Рондон был арендован ЦСКА в феврале этого года – на счету футболиста 13 проведенных матчей, в которых он забил четыре гола и отдал два ассиста.

В составе армейцев игрока заменит форвард сборной России Антон Заболотный, покинувший состав «Сочи» по окончании текущего сезона.