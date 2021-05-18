Ходжсон объявил об уходе из «Кристал Пэлас» и завершении своей 45-летней тренерской карьеры

Рой Ходжсон после завершения нынешнего сезона расстанется с «Кристал Пэлэс» и завершит тренерскую карьеру.

«После 45 лет тренерской работы я решил, что пришла пора покинуть мир суровых реалий футбола АПЛ, – цитирует 73-летнего Ходжсона официальный сайт лондонского клуба. – Два наших последних матча в текущем чемпионате станут для меня последними в качестве главного тренера «Кристал Пэлас». Это был плодотворный этап моей футбольной жизни, а сейчас наступил правильный момент, чтобы объявить о расставании, ведь мы гарантировали себе сохранение места в премьер-лиге».

Ходжсон начал свою тренерскую карьеру в 1976 году в 29-летнем возрасте в шведском «Хальмстаде» и в дальнейшем дважды привел команду к победе в чемпионате Швеции. Вдобавок в активе англичане два титула чемпиона Швеции с «Мальме», а также победа с «Копенгагеном» в чемпионате Дании 2001 года и выход с лондонским «Фулхэмом» в финал Лиги Европы 2010 года.

Помимо Англии, Швеции и Дании нынешний тренер «Кристал Пэлас» тренировал на клубном уровне в Швейцарии, Норвегии и Италии (миланский «Интер» и «Удинезе»). Также в послужном списке Ходжсона работа с национальными сборными Швейцарии, ОАЭ, Финляндии и Англии.

Контракт с «Кристал Пэлас» он заключил 12 сентября 2017 года.