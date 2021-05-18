Карпин дисквалифицирован на три игры РПЛ за бросок бутылки с водой в сторону судьи

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал главного тренера «Ростова» Валерия Карпина на три матча за инцидент в домашнем матче 30-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:3).

Напомним, что наставник хозяев поля на добавленной минуте к основному времени матча бросил бутылкой в сторону резервного арбитра Дмитрия Стрельцова

Как сообщил председатель КДК Артур Григорьянц, Карпин принимал участие в заседании комитета вместе с юристом «Ростова».

«Резервный судья Стрельцов в рапорте написал: «на 90+ (минуте) Карпин акцентированно бросил бутылку воды в мою сторону, после чего я позвал главного арбитра и сказал об этой ситуации». Мы зачитали данный рапорт, и Валерий Георгиевич сказал, что умысла бросать бутылку не было. Судейская бригада настаивала на том, что все было так, как написал в рапорте Стрельцов. На заседании мы просмотрели запись. И все-таки бросок был», - приводят «РИА Новости» слова Григорьянца.

Напомним, что «Ростов» занял девятое место в сезоне РПЛ-2020/2021 с 43 очками.