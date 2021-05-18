Маунт признан лучшим игроком «Челси» по итогам сезона-2020/21

Пресс-служба «Челси» сообщила о том, что атакующий полузащитник Мэйсон Маунт признан лучшим игроком команды в нынешнем сезоне.

Отмечается, что 22-летний англичанин выиграл в голосовании среди болельщиков «аристократов».

В сезоне-2020/21 хавбек отыграл 51 матч, забил девять голов и отдал восемь ассистов.

После 36 туров АПЛ «Челси» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 64 очка. Также команда Томаса Тухеля дошла до финала Кубка Англии, где минимально уступила «Лестеру» (0:1). При этом «синие» вышли в финал другого турнира – Лиги чемпионов. 29 мая лондонцы сыграют против «Манчестер Сити».