Конате подписал контракт с «Ахматом»

Бывший нападающий «Химок» Мохамед Конате стал игроком «Ахмата», сообщает пресс-служба грозненского клуба.

Согласно информации источника, 23-летний представитель Буркина-Фасо подписал с командой однолетний контракт с возможностью продления еще на два сезона.

Отметим, что Конате покинул подмосковный клуб по окончании текущего сезона в статусе свободного агента. За «Химки» он выступал с сентября 2019 года – на счету футболиста пять голов и четыре ассиста в 40 матчах.

Ранее в своей карьере форвард защищал цвета «Урала», «Тамбова», «Пюника» и «Гомеля».