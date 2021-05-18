Артур Григорьянц: КДК РФС получил письмо от «Ротора», будем рассматривать жалобу в четверг

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что КДК все-таки получил официальное письмо «Ротора».

Напомним, что в Волгограде остались недовольны тем, что в воскресенье, 16 мая, начало матча «Уфа» – «Арсенал» было отложено на два часа, хотя все встречи заключительного 30-го тура чемпионата России должны были стартовать в одно время.

«Мы получили письмо от «Ротора», будем рассматривать в четверг по видеоконференции, начало в 11 утра. На заседание приглашены представители РПЛ, делегат матча и представитель «Ротора», – цитирует Григорьянца «РИА Новости».

«Уфа» победила «Арсенал» со счетом 2:1, избежав вылета, а «Ротор» по итогам чемпионата занял предпоследнее 15-е место и следующий сезон должен провести в ФНЛ.

Ранее Григорьянц заявил, что волгоградский клуб не обращался в КДК РФС.