Ролан Гусев: Заболотный является неплохим нападающим – время покажет, как он вольется в состав ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Ролан Гусев поделился мнением по поводу перехода нападающего «Сочи» Антона Заболотного в армейский клуб.

Сегодня владелец сочинской команды Борис Ротенберг подтвердил, что 29-летний россиянин этим летом присоединится к красно-синим в статусе свободного агента.

– Время покажет, как он вольется в команду. Мы не знаем – решение это лично Олича или руководства. Как по мне, то Антон – неплохой нападающий. А вот как его смогут применить в ЦСКА – неизвестно, – цитирует Гусева «Спорт-Экспресс».

Заболотный является воспитанником академии ЦСКА, однако в составе взрослой команды он не провел ни одной игры. В «Сочи» форвард перешел в августе 2019 года. В общей сложности он провел за клуб 51 матч, забил 15 голов и отдал 11 ассистов.