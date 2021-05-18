Карпин - об инциденте с судьей в матче «Краснодаром»: Cамое незаслуженно удаление в моей карьере

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал эпизод с брошенной бутылкой в сторону арбитра в домашнем матче 30-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:3), в результате который получил красную карточку.

«Самое странное удаление в тренерской карьере? Самое необычное и незаслуженное. А вот в игровой карьере было одно дикое. В Испании мне однажды показали вторую желтую карточку, когда я уходил с поля. Судья посчитал, что я не спешу. Догнал меня почти у линии и показал красную. Я резервному судье на поле все сказал. Что мне с ним еще объясняться? Если он что-то там не понял — что я еще могу сделать-то?», - цитирует наставника Sport24.

Отметим, что 18 мая Карпин получил от КДК РФС три матча дисквалификации за данный инцидент. На заседании комитета тренер заявил, что не имел злого умысла.