Чорлука может войти в тренерский штаб «Локомотива»

Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука сообщил о том, что может вернуться в состав железнодорожников в качестве тренера.

Ранее 35-летний хорват объявил о своем уходе из состава московского клуба по окончании сезона-2020/21. При этом игрок исключил вероятность своего трансфера в другой клуб чемпионата России.

– Планирую быть в тренерском штабе сборной Хорватии Евро-2020, а потом приму решение. Буду поступать в тренерскую академию. Тренерское призвание – это путь, по которому я хочу идти. Я удивлен, что и сборная Хорватии, и «Локомотив» видят во мне человека, который может помочь в роли тренера сразу после завершения карьеры. Я рад тому, что люди ценят меня, и надеюсь оправдать доверие, – приводит слова Чорлуки RT, ссылаясь на Sportske novosti.

Чорлука присоединился к «Локомотиву» в июле 2012 года. В общей сложности он провел за столичный клуб 242 матча, в которых забил девять голов и отдал десять ассистов. Вместе с командой он стал чемпионом России и побеждал в Суперкубке страны, а также четырежды выигрывал Кубок России.