Роман Бабаев: Олич работает только у нас, никакого совмещения в сборной Хорватии невозможно

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев опроверг информацию о работе главного тренера команды Ивица Олича в штабе сборной Хорватии на чемпионате Европы.

«Никакого совмещения невозможно. Мы договаривались, что Олич может работать только у нас. Возможно, что Ивица в отпуске заедет в расположение сборной — это его право. Тем более, в команде сейчас Влашич. Это в наших интересах, чтобы он оценил его состояние. Это нельзя рассматривать как совмещение. Если он в отпуске захочет заехать пообщаться с коллегами — мы не будем препятствовать этому. 16 июня у нас начинаются сборы, Ивица будет в Москве», - сказал представитель армейского клуба в интервью «Спорт-Экспрессу».

Ранее, в СМИ сообщалось, что руководство ЦСКА отпустит 41-летнего специалиста на чемпионат Европы для работы с его национальной командой.

Напомним, что Олич был тренером сборной Хорватии с октября 2017 года до марта 2021-го, когда был назначен наставником московского клуба.