Гендиректор «Нижнего Новгорода» – о кадровой ситуации: Все под контролем, будут трансферы под РПЛ

Гендиректор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов отреагировал на информацию о том, на контракте в клубе остались только три игрока.

Ранее об этой ситуации сообщил телеканал «Матч ТВ».

«Комментировать трансферы пока рано, – рассказал Измайлов в интервью для «Чемпионата». – Все под контролем: 60 процентов игроков мы хотим оставить, 40 процентов – поменять. Также будут трансферы под РПЛ».

Напомним, что «Нижний Новгород» финишировал в ФНЛ лишь на третьем месте, однако получил прямую путевку в РПЛ, поскольку Российский футбольный союз отказал в лицензии «Оренбургу».