Гендиректор «Нижнего Новгорода» – о кадровой ситуации: Все под контролем, будут трансферы под РПЛ

Гендиректор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов отреагировал на информацию о том, на контракте в клубе остались только три игрока.
Ранее об этой ситуации сообщил телеканал «Матч ТВ».
«Комментировать трансферы пока рано, – рассказал Измайлов в интервью для «Чемпионата». – Все под контролем: 60 процентов игроков мы хотим оставить, 40 процентов – поменять. Также будут трансферы под РПЛ».
Напомним, что «Нижний Новгород» финишировал в ФНЛ лишь на третьем месте, однако получил прямую путевку в РПЛ, поскольку Российский футбольный союз отказал в лицензии «Оренбургу».
источник: Чемпионат.com