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18 мая 17:02
автор: Виктор Шарафудинов

Григорий Иванов: У Погребняка закончился контракт с «Уралом», он сам решит оставаться или нет

В минувшем сезоне 37-летний форвард забил четыре мяча в 18 матчах РПЛ.

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов прокомментировал ситуацию с Павлом Погребняком.

«Павел будет сам решать, останется он или нет, – сообщил в интервью для «Чемпионата». – К тому же у нас сейчас пройдет совет директоров, и будут приниматься какие-то шаги. Паша все сам знает, и мы с ним разговаривали. Его контракт на данный момент закончился».

Погребняк перешел в «Урал» из «Тосно» в августе 2018 года. С тех пор он сыграл за екатеринбургскую команду 52 матча, забив 12 голов и сделав две результативные передачи.

Минувшим летом после завершения предыдущего контракта Погребняк покинул «Урал» в статусе свободного агента, однако спустя два с половиной месяца было принято решение о возобновлении сотрудничества.

источник: Чемпионат.com
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