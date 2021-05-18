Григорий Иванов: У Погребняка закончился контракт с «Уралом», он сам решит оставаться или нет

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов прокомментировал ситуацию с Павлом Погребняком.

«Павел будет сам решать, останется он или нет, – сообщил в интервью для «Чемпионата». – К тому же у нас сейчас пройдет совет директоров, и будут приниматься какие-то шаги. Паша все сам знает, и мы с ним разговаривали. Его контракт на данный момент закончился».

Погребняк перешел в «Урал» из «Тосно» в августе 2018 года. С тех пор он сыграл за екатеринбургскую команду 52 матча, забив 12 голов и сделав две результативные передачи.

Минувшим летом после завершения предыдущего контракта Погребняк покинул «Урал» в статусе свободного агента, однако спустя два с половиной месяца было принято решение о возобновлении сотрудничества.