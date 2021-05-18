Источник: РЖД просит мэрию Москвы передать «Лужники» в долгосрочную аренду «Локомотиву»

Руководство Российских железных дорог просит московскую мэрию передать стадион «Лужники» в долгосрочную аренду клубу «Локомотив».

Как сообщает телеграм-канал Baza, РЖД готово передать властям столицы права на свои спортивные сооружения в Баковке, Свиблово и Перово. Письмо от гендиректора компании Олега Белозерова отправлено на имя мэра Сергея Собянина.

Отмечается, что в случае договоренности железнодорожники перевезут на территорию «Лужников» офис клуба, а также перенесут туда базу и академию «Локомотива».

Добавим, что стадион в Черкизово был построен в 2002 году, а реконструирован в 2017-м.

Отметим, что на данный момент «Лужники» не являются чей-либо домашней ареной.