Роман Бабаев: Мы все в ЦСКА желаем Рондону удачи, его ждет много побед и успешная карьера

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал расставание московского клуба с форвардом сборной Венесуэлы Саломоном Рондоном.

«Неожиданностей не было ни для кого. Мы все желаем Саломону удачи. Он хороший футболист. Думаю, что его ждет много побед и достаточно успешная карьера», – цитирует Бабаева «РИА Новости».

Бывший нападающий «Рубина» и «Зенита» Рондон выступал за ЦСКА с 15 февраля до завершения нынешнего сезона на правах аренды из китайского клуба «Далянь Про».