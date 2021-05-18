СМИ: «Арсенал» не будет продлевать контракт с Давидом Луисом

Давид Луис покинет лондонский «Арсенал» в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере со ссылкой на тренера «канониров» Микаэля Артету, клуб не планирует продлевать контракт с бразильским защитником. Действующее соглашении с 34-летним футболистом заканчивается 30 июня.

Ранее в СМИ сообщалось, что Давид Луис может продолжить карьеру в команде лиги MLS «Интер Майами».

В текущем сезоне защитник принял участие в 30 матчах за «Арсенал» во всех турнирах, в которых забил два мяча.