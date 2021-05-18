Госдума одобрила выделение бюджетных денег на реконструкцию «Екатеринбург-Арены

Комитет Государственной думы Российской федерации по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи одобрил предложение выделить денежные средства из федерального бюджета для реконструкции стадиона «Екатеринбург-Арена».

Ранее сообщалось, что для реализации проекта необходимо более 1,2 млрд рублей.

В опубликованном решении комитета сказано следующее:

«При формировании проекта федерального бюджета рекомендовать Министерству спорта Российской Федерации рассмотреть вопросы о выделении бюджетных ассигнований на финансирование следующих мероприятий по реконструкции и строительству объектов спортивной инфраструктуры в Свердловской области: «Адаптация спортивного стадиона «Екатеринбург-Арены» для обеспечения его многофункционального использования в постсоревновательный период».

Построенный в 1957 году стадион был реконструирован с 2014-го по 2018-й к чемпионату мира по футболу в России. На «Екатеринбург-Арене» свои домашние матчи проводит клуб РПЛ «Урал». Ее вместимость в настоящее время составляет 35 061 зрителя.