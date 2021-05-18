Нобель Арустамян: Если «Рубин» сможет сохранить Хвичу, это будет адекватное решение

Российский комментатор Нобель Арустамян прокомментировал роль 20-летнего полузащитника Хвичи Кварацхелии в казанском «Рубине».

— Если «Рубин» сможет сохранить Хвичу, это будет адекватное решение. Понятно, что футболист важен для «Рубина», это сильный игрок. Если получится взять еще кого-то – это будет идеально. Но казанский клуб живет в рамках рынка и, если поступит хорошее предложение, его нужно продавать и полученные средства инвестировать в новых игроков.

Тем не менее, Хвича – не товар, если он захочет уехать, насильно держать его насильно. Однако я вижу, что грузин очень привязан к «Рубину», Слуцкому, команде, — передает слова комментатора «БИЗНЕС Online».

В прошедшем сезоне РПЛ Кварацхелия забил четыре гола и отдал столько же результативных передач в 23 матчах.