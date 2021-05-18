Kicker сообщает, что Мирослав Клозе может стать новым главным тренером «Фортуны» из Дюссельдорфа.

Уве Реслер, который работает с командой в настоящее время, должен освободить должность после завершения сезона, а на его место спортивный директор «Фортуны» Клаус Аллофс собирается пригласить Клозе, который недавно получил лицензию, позволяющую работать главным тренером во второй бундеслиге.

За один тур до окончания турнира второго немецкого дивизиона «Фортуна» занимает четвертое место, на пять очков отставая от команды «Гройтер Фюрт». У клуба из Дюссельдорфа уже нет шансов выступить в первой бундеслиге в следующем сезоне.

Клозе с лета прошлого года работает ассистентом в тренерском штабе Ханса-Дитера Флика в «Баварии». Ранее он два года тренировал юношеские команды мюнхенского клуба.