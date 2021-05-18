Кириченко – о переходе Заболотного в ЦСКА: Я так понимаю, что это прямая замена Рондона

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Кириченко отреагировал на переход Антона Заболотного в ЦСКА.

— Заболотный забил 9 голов в чемпионате. В принципе, неплохой показатель. Да и вообще он действует очень полезно. Считаю, многие просто недооценивают этого форварда. Да, может быть, он не самый техничный игрок, но объем его работы, борьба за мяч подкупают. Плюс у него русский паспорт. Я так понимаю, что это прямая замена Рондона, — цитирует Кириченко «СЭ».

Заболотный является воспитанником академии ЦСКА, но в составе взрослой команды он не провел ни одной игры.

В общей сложности он провел за сочинский клуб 51 матч, в которых забил 15 голов и сделал 11 результативных передач.