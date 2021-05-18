Ларссон и Классон вошли в заявку сборной Швеции на чемпионат Европы

Шведский футбольный союз объявил имена 26 игроков, которые вошли в заявку национальной команды на предстоящий чемпионат Европы.

Как сообщает официальный сайт SVFF, в континентальном турнире примут участие нападающий «Спартака» Джордан Ларссон и полузащитник «Краснодара» Виктор Классон.

Кроме того, в заявку включены экс-футболисты «Краснодара» Маркус Берг и Андреас Гранквист.

Напомним, что нападающий «Милана» Златан Ибрагимович пропустит турнир из-за травмы.

Отметим, что Швеция сыграет на групповом этапе ЧЕ-2020 с Польшей, Словакией и Испанией.