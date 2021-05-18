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18 мая 19:30
автор: Александр Поволоцкий

Ларссон и Классон вошли в заявку сборной Швеции на чемпионат Европы

Также на турнир в составе скандинавской национальной команды отправятся два бывших футболиста «Краснодара».

Шведский футбольный союз объявил имена 26 игроков, которые вошли в заявку национальной команды на предстоящий чемпионат Европы.

Как сообщает официальный сайт SVFF, в континентальном турнире примут участие нападающий «Спартака» Джордан Ларссон и полузащитник «Краснодара» Виктор Классон.

Кроме того, в заявку включены экс-футболисты «Краснодара» Маркус Берг и Андреас Гранквист.

Напомним, что нападающий «Милана» Златан Ибрагимович пропустит турнир из-за травмы.

Отметим, что Швеция сыграет на групповом этапе ЧЕ-2020 с Польшей, Словакией и Испанией.

Сборная Швеции.

Заявка на чемпионат Европы-2020

Вратари: Карл-Юхан Юнссон («Копенгаген», Дания), Кристофер Нордфельдт («Генчлербирлиги», Турция), Робин Ольсен («Эвертон», Англия).

Защитники: Микаэль Лустиг (АИК), Виктор Линделеф («Манчестер Юнайтед», Англия), Андреас Гранквист («Хельсингборг»), Мартин Ольссон («Хакен»), Людвиг Аугустинссон («Вердер», Германия), Филип Хеландер («Рейнджерс», Шотландия), Эмиль Крафт («Ньюкасл», Англия), Понтус Янссон («Брентфорд», Англия), Маркус Даниэльсон («Далянь», Китай).

Полузащитники: Альбин Экдаль («Сампдория», Италия), Себастьян Ларссон (АИК), Эмиль Форсберг («Лейпциг», Германия), Густав Свенссон («Гуанчжоу», Китай), Кен Сема («Уотфорд», Англия), Виктор Классон («Краснодар», Россия), Маттиас Сванберг («Болонья», Италия), Кристоффер Олссон («Краснодар», Россия), Деян Кулушевски («Ювентус», Италия), Йенс Каюсте («Мидтьюлланн», Дания)

Нападающие: Маркус Берг («Краснодар», Россия), Александр Исак («Реал Сосьедад», Испания), Робин Куйэсон («Майнц», Германия), Джордан Ларссон («Спартак», Россия).

источник: Шведский футбольный союз
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