Дмитрий Селюк: Витория – хороший тренер, но только время покажет, получится ли у него в «Спартаке»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк оценил способности Руя Витории, которого СМИ называют главным кандидатом на вакантную должность главного тренера «Спартака».

«Думаю, что это качественный португальский специалист, но сейчас что-то определенное про него трудно сказать, – рассказал Селюк. – Он дважды сделал «Бенфику» чемпионом. Во-первых, это было уже несколько лет назад, во-вторых, Витория пришел в готовую команду. До него там много лет проработал Жоржи Жезуш, который эту «Бенфику» создал.

Но повторюсь, думаю, что Витория хороший португальский специалист. А время покажет, получится ли у него в «Спартаке».

Витория тренировал «Бенфику» с 2015 по 2019 годы и дважды выиграл с лиссабонским клубом чемпионат Португалии (в 2015-м и 2016-м). С января 2019-го по декабрь 2020-го португалец работал в Саудовской Аравии с клубом «Ан-Наср», где также завоевал чемпионский титул.

«Спартак» в сезоне 2020/21 под руководством немецкого тренера Доменико Тедеско финишировал в чемпионате России на втором месте и получил право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.