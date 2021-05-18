Владимир Пономарев: Следующий сезон для Заболотного будет провальным

Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал переход Антона Заболотного в состав красно-синих.

— Заболотный играл в «Сочи», в принципе в посредственной команде. Там он был лидером, а здесь лидеры — все. Поэтому ему трудно будет приспособиться к манере игры ЦСКА. Он же привык, что в «Сочи» все работают на него, а он самоотверженно подставит ногу или голову, и, быть может, мяч залетит. На это тоже надо обратить внимание. А то, что Заболотный столько назабивал в прошедшем сезоне, такое редко в карьере футболиста бывает.

Думаю, следующий сезон для него будет провальным. Потому что для ЦСКА, команды, которая решает такие стратегические задачи, как призовое место, это игрок не того возраста, не той концепции и не того уровня, — цитирует Пономарева телеканал «Матч ТВ».

Заболотный является воспитанником академии ЦСКА, но в составе взрослой команды он не провел ни одной игры.