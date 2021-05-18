«Барселона» заинтересована в приобретении Левандовски

32-летний нападающий сборной Польши Роберт Левандовски может присоединиться к «Барселоне» в ближайшее трансферное окно, об этом сообщает Sky Sport Germany.

Нападающий хотел бы поиграть в испанской примере.

Трансферная стоимость игрока оценивается в 60 миллионов евро.

В составе «Баварии» футболист стал семикратным чемпионом страны и победителем Лиги чемпионов в сезоне-2019/20.

В текущем розыгрыше немецкой бундеслиги Левандовски повторил достижение Герда Мюллера, забив 40 голов за один сезон в составе мюнхенского клуба.