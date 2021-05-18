Ройс объявил о том, что пропустит чемпионат Европы

Полузащитник сборной Германии Марко Ройс, выступающий за дортмундскую «Боруссию», сообщил, что не поможет национальной команде на предстоящем чемпионате Европы.

«После сложного, изматывающего, и, к счастью, удачного сезона мы вместе с тренером сборной Йоахимом Левом решили, что мне не стоит ехать на чемпионат Европы. Решение было для меня очень трудным, потому что я всегда рад выступать за свою страну. После напряженного года я решил дать себе время на восстановление», — написал Ройс на своей странице в инстаграме.

Отметим, что в текущем сезоне чемпионата Германии Ройс провел 31 матч, в которых забил семь голов и отдал шесть результативных передач.

Напомним, что на чемпионате сборная Германии сыграет в группе F с командами Франции, Венгрии и Португалии.