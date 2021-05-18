Ивица Олич: Точно не смогу остаться со сборной Хорватии до конца чемпионата Европы

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич прокомментировал информацию о его работе в тренерском штабе сборной Хорватии на предстоящем чемпионате Европы.

«Будет очень сложно. ЦСКА начнет подготовку к сезону 16 июня, а у меня есть обязательства перед клубом. Так что я точно не смогу остаться в сборной до конца ЧЕ. Может, я смогу остаться до первого матча с Англией и уехать после этого. Мне нужно услышать, что скажут в московском клубе, а потом я поговорю с Даличем. Точно не смогу остаться со сборной до конца чемпионата Европы, потому что должен быть с ЦСКА с начала сбора», — приводит слова хорвата Sportske Novosti.

Напомним, что чемпионат Европы-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

На групповом этапе турнира Хорватия сыграет со сборными Чехии, Шотландии и Англии.