Бензема попал в заявку сборной Франции на Евро-2020

Пресс-служба сборной Франции опубликовала заявку команды на чемпионат Европы.
Вратари: Уго Льорис («Тоттенхэм»), Стив Манданда («Марсель»), Майк Меньян («Лилль»).
Защитники: Бенжамен Павар («Бавария»), Лео Дюбуа («Лион»), Рафаэль Варан («Реал»), Курт Зума («Челси»), Преснель Кимпембе («ПСЖ»), Клеман Лангле («Барселона»), Лукас Эрнандес («Бавария»), Люка Динь («Эвертон»), Жюль Кюнде («Севилья»).
Полузащитники: Н’Голо Канте («Челси»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Корентен Толиссо («Бавария»), Мусса Сиссоко («Тоттенхэм»), Тома Лемар («Атлетико»).
Нападающие: Маркус Тюрам («Боруссия» М), Кингсли Коман («Бавария»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Антуан Гризманн («Барселона»), Оливье Жиру («Челси»), Карим Бензема («Реал»), Виссам Бен-Йеддер («Монако»), Усман Дембеле («Барселона»).