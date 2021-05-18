Бензема – о возвращении в сборную Франции: Я так горжусь доверием, которое мне оказали

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема отреагировал на возвращение в сборную Франции, за которую не выступал с 2015 года.

«Я так горжусь этим возвращением в сборную Франции и доверием, которое мне оказали. Спасибо моей семье, моим друзьям, моему клубу, вам и всем тем, кто всегда поддерживал меня» – написал француз в твиттере.

За сборную своей страны Бензема провел 81 матч, в которых 27 раз отметился забитыми мячами.

Команда Дидье Дешама начнет чемпионат в группе F, где сыграет с командами Германии, Венгрии и Португалии.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.