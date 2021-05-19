«Челси» победил на своем поле «Лестер» и вышел на третье место в АПЛ

В 37-м туре АПЛ лондонский «Челси» дома со счетом 2:1 обыграл «Лестер».
Счет на 47-й минуте матча забил защитник синих Антонио Рюдигер. На 66-й итальянский полузащитник «аристократов» Жоржиньо реализовал пенальти.
На 76-й нападающий гостей Келечи Ихеаначо забил свой 12-й гол в чемпионате, установив окончательный счет в матче.
Таким образом, «Челси», набрав 67 очков, вышел на третье место в турнирной таблице АПЛ и опережает своего сегодняшнего соперника перед заключительным туром на одно очко.
23 мая состоятся матчи «Астон Вилла» – «Челси» и «Лестер» – «Тоттенхэм».