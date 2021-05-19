Ротенберг – о перспективах Кокорина в Италии: У него все хорошо сложится в «Фиорентине»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг поделился мнением о перспективах 30-летнего нападающего Александра Кокорина в «Фиорентине».

— Думаю, у него все хорошо сложится в «Фиорентине». В последних турах команда смотрится неплохо, недавно обыграла «Лацио». Саша стал попадать в заявку, тренироваться с основой. Значит, он выздоравливает, а то травмы слишком сильно мешали ему в этом сезоне, — передает слова Ротенберга «СЭ».

Напомним, в текущем сезоне Александр Кокорин провел всего три матча за флорентийскую команду, не отметившись результативными действиями.