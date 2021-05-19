Тухель – о победе «Челси» над «Лестером»: Команда сыграла так, как я от нее требую

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Италия - Серия А не начался Тревизо 0 Виртус Болонья 0
Италия - Серия А не начался Триест 0 Бриндизи 0
Россия - Молодёжное первенство 12:00 Краснодар-мол. 0 Рубин-мол. 0 П1 1.19 Х 6.10 П2 10.5
Россия - Молодёжное первенство 13:00 Тамбов-мол. 0 Уфа-мол. 0
Россия - Молодёжное первенство 13:00 Динамо-мол. 0 Урал-мол. 0 П1 1.29 Х 5.40 П2 7.20
Россия - Молодёжное первенство 13:00 Арсенал-мол. 0 Академия футбо 0
Россия - Молодёжное первенство 13:00 Химки-мол. 0 Ротор-мол. 0 П1 2.08 Х 3.30 П2 3.20
Россия - Молодёжное первенство 13:00 Чертаново-мол. 0 УОР №5 0 П1 1.93 Х 3.70 П2 3.20
Россия - Молодёжное первенство 14:00 Спартак-мол. 0 Строгино-мол. 0
Россия - Молодёжное первенство 14:00 Ростов-мол. 0 Локомотив-мол. 0 П1 2.80 Х 3.60 П2 2.14
Россия - Молодёжное первенство 16:00 Ахмат-мол. 0 ЦСКА-мол. 0
Россия - Молодёжное первенство 16:30 Сочи-мол. 0 Зенит-мол. 0 П1 5.10 Х 3.80 П2 1.56
Португалия - Сегунда 18:00 Арока 0 Шавиш 0
Португалия - Сегунда 18:00 Бенфика Б 0 Порту Б 0
Португалия - Сегунда 18:00 Фейренсе 0 Пенафиел 0
Португалия - Сегунда 18:00 Варзим 0 УД Оливейренсе 0
Португалия - Сегунда 18:00 Академику 0 Ковильян 0
Португалия - Сегунда 18:00 Кова-да-Пиедад 0 Каза Пия 0
Португалия - Сегунда 18:00 Эшторил 0 Мафра 0
Англия - Премьер-лига 20:00 Ньюкасл Юнайте 0 Шеффилд Юнайте 0 П1 1.75 Х 3.90 П2 4.80
Англия - Первая лига 20:00 Линкольн Сити 0 Сандерленд 0 П1 2.85 Х 3.10 П2 2.60
Англия - Премьер-лига 20:00 Тоттенхэм Хотс 0 Астон Вилла 0 П1 1.52 Х 4.80 П2 5.90
Англия - Премьер-лига 20:00 Эвертон 0 Вулверхэмптон 0 П1 1.87 Х 3.70 П2 4.30
Испания - Сегунда 20:00 УД Логроньес 0 Фуэнлабрада 0 П1 2.35 Х 3.10 П2 3.30
Испания - Сегунда 20:00 Алькоркон 0 Сабадель 0 П1 2.13 Х 3.10 П2 3.90
Англия - Премьер-лига 21:00 Кристал Пэлас 0 Арсенал 0 П1 6.00 Х 4.50 П2 1.54
Кубок Италии 22:00 Аталанта 0 Ювентус 0 П1 2.50 Х 3.60 П2 2.85
Англия - Премьер-лига 22:15 Вест Бромвич А 0 Вест Хэм Юнайт 0 П1 5.30 Х 4.30 П2 1.63
Англия - Премьер-лига 22:15 Бёрнли 0 Ливерпуль 0 П1 11.5 Х 6.70 П2 1.25
Испания - Сегунда 22:30 Мирандес 0 Леганес 0 П1 4.30 Х 3.20 П2 1.98
19 мая 01:36
автор: Артем Спиридонов

Тухель – о победе «Челси» над «Лестером»: Команда сыграла так, как я от нее требую

В 37-м туре АПЛ лондонский клуб обыграл на своем поле «лис» со счетом 2:1.

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал исход прошедшей встречи.

—Сегодня мы хорошо сыграли и заслужили победу. Нет времени для празднований, работа еще не закончена, осталось провести два матча. Очень был рад присутствию болельщиков, они принесли нам успех.

Команда сыграла так, как я от нее требую — интенсивно и агрессивно. Не дали сопернику создавать моменты возле наших ворот, сохранили терпение и холоднокровие, — приводит слова немецкого специалиста BBC.

«Челси» набрал 67 очков и вышел на третье место в турнирной таблице АПЛ, опередив «Лестер» перед заключительным туром на одно очко.

источник: BBC
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Сборная Чехии на ЧМ-2021: исторический шанс на золотоС июня 2021 года подписчикам Apple Music будет доступен звук в формате нового поколения - Dolby AtmosКлимент Колесников обновил мировой рекорд в плавании52-летняя модель снялась голой и повергла фанатов в шокСексуальная телеведущая сводит с ума поклонников футболаТошич: Надеюсь, ЦСКА знает, что делает, отпуская Олича
Алиссон в Стране чудес. Символическая сборная футбольной евронедели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя на минувшей неделе в Топ-5 европейских лиг.
«Слуцкий лучше Семака, «Спартак» — сборище симулянтов, договорняки с «Сочи» — это тупо». Откровения Дзюбы
Чемпион и лучший бомбардир РПЛ-2020/21 Артем Дзюба дал интервью для YouTube-канала «Грустная передача о футболе». Самое интересное – в подборке «Плеймейкера».
«Планка годноты задрана до небес». Клип на 50-летие Слуцкого с Шатовым-Губиным и Зуевым-Андерсом разорвал соцсети
Пресс-служба казанского «Рубина» порадовала очередным классным видеоклипом, в котором футболисты команды поздравили своего главного тренера Леонида Слуцкого с юбилеем.
Чугунная бутса-2020/21: «Ахмат» и Швеца так никто и не догнал, а «Зенит» безнадежно отстал
«Плеймейкер» представляет майский рейтинг главных нарушителей Российской Премьер-Лиги - как среди игроков, так и среди команд - и называет лауреатов всего сезона-2020/21.
Орзул выиграла «Битву полов» у Нагучева, угадав напоследок 80 процентов исходов. Итоги 10-го раунда
Заключительный раунд "Битвы полов" завершился убедительной победой Марии Орзул над Романом Нагучевым (4:2). Общий счет противостояния - 7:3 в пользу телеведущей. Наши поздравления!
«Зенит», ковид, молодежь, судьи и европерспективы. Выводы по итогам российского футбольного сезона
Пять главных выводов из сезона РПЛ, который подошел к концу 16 мая 2021 года.
Чего ждать от самой русской пары. Расклад на первый раунд Кубка Стэнли в дивизионе Бобровского-Василевского
«Плеймейкер» представляет соперников по первому раунду плей-офф НХЛ в Центральном дивизионе.
Команда с девятью ассистентами Слепышева. Кто представит Россию на чемпионате мира в Риге
Штаб Валерия Брагина объявил предварительный состав сборной России на чемпионат мира в Риге, стартующий в пятницу, 21 мая.
Что и требовалось доказать. «Нижний Новгород» предпочли «Оренбургу», и это никого не удивило
Бюро исполкома РФС приняло поправки к регламенту по части стыковых матчей между РПЛ и ФНЛ за сутки до заключительного тура в элитном российском футбольном дивизионе.
«Спартак» заслужил Лигу чемпионов больше «Локомотива». Прогноз Ловчева на исход борьбы за второе место в РПЛ
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от исхода заочного спора «Спартака» и «Локо» за путевку в Лигу чемпионов в заключительном туре РПЛ.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Встреча с главным редактором «Советского спорта»

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика