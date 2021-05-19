Тухель – о победе «Челси» над «Лестером»: Команда сыграла так, как я от нее требую

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал исход прошедшей встречи.

—Сегодня мы хорошо сыграли и заслужили победу. Нет времени для празднований, работа еще не закончена, осталось провести два матча. Очень был рад присутствию болельщиков, они принесли нам успех.

Команда сыграла так, как я от нее требую — интенсивно и агрессивно. Не дали сопернику создавать моменты возле наших ворот, сохранили терпение и холоднокровие, — приводит слова немецкого специалиста BBC.

«Челси» набрал 67 очков и вышел на третье место в турнирной таблице АПЛ, опередив «Лестер» перед заключительным туром на одно очко.