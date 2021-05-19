Тимо Вернер: Первый тайм с «Лестером» стал отражением всего сезона

Форвард «Челси» Тимо Вернер прокомментировал домашнюю победу своей команды над «Лестер Сити».

«Первый тайм стал для меня отражением всего сезона. Создавали моменты, но мяч не шел в ворота. Но играть сегодня было весело, на трибунах собралось всего восемь тысяч человек, но их громкая поддержка была ощутимой. Было сложно собраться после финала в Кубке Англии. Но мы хотим побеждать в каждой игре», – приводит слова Вернера Goal.

Добавим, «Челси» набрал 67 очков и вышел на третье место в турнирной таблице АПЛ, опередив «Лестер» перед заключительным туром на одно очко. 23 мая «аристократы» сыграют на выезде против «Астон Виллы», а «лисы» примут на своем поле «Тоттенхэм».

Напомним, «Лестер» обыграл «Челси» 15 мая в финале Кубка Англии (1:0).