Источник: «Байер» определился с кандидатурой на пост главного тренера

Немецкий «Байер» по окончании сезона возглавит 42-летний Херардо Сеоане, который тренирует «Янг Бойз», сообщает журналист Sport1 Патрик Бергер в своем твиттере.

По данным источника, швейцарский специалист заключит с клубом контракт сроком на два года. Напомним, в марте руководство «аптекарей» объявило об уходе 57-летнего голландца Петера Боса с поста главного тренера. Вместе с ним уволены два ассистента Хендри Крюцен и Роб Мас, а также тренер по физподготовке Терри Петерс. Исполняющим обязанности наставника был назначен Ханнес Вольф, который ранее возглавлял юношескую сборную Германии (U18), а также работал с бельгийским «Генком», «Гамбургом» и «Штутгартом».

После 33 туров в чемпионате Германии «Байер» занимают шестое место в турнирной таблице, имея в активе 52 очка. Заключительный матч в бундеслиге леверкузенский клуб проведет в Дортмунде 22 мая против местной «Боруссии».