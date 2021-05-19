Карло Анчелотти: Игроки, которые несчастливы в «Эвертоне», должны покинуть клуб

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти заявил, что те футболисты, кто не предан проекту, должны покинуть клуб.

«Мне нужны здесь футболисты, которые чувствуют себя несчастными, – цитирует Анчелотти сайт телеканала Sky Sports. – Если есть те, кто не хочет здесь оставаться, они могут попросить о трансфере.

Мне нужны игроки, которые хотят остаться в «Эвертоне» и чувствуют себя частью нашего проекта. Нет такого игрока, которого я мог бы заставить остаться здесь. Им сами решать, и они это знают, поскольку мы говорили об этом несколько дней назад. Если кто-то здесь несчастлив, он должен уйти».

Набрав 56 очков в 36 матчах, «Эвертон» на данный момент занимает девятое место. Сегодня в рамках 37-го тура чемпионата Англии команда Анчелотти примет «Вулверхэмптон». Игра начнется в 20:00 по московскому времени.